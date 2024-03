Contributi alla Polizia locale

Regione Lombardia ha finanziato 106 progetti, per un totale di 2,5 milioni di euro, per l'acquisto di dotazioni tecnico-strumentali (taser, bodycam, droni, videocamere, ecc..) e il rinnovo e l'incremento del parco veicoli della Polizia Locale per il 2024.

Regione Lombardia ha finanziato 106 progetti, per un totale di 2,5 milioni di euro, per l'acquisto di dotazioni tecnico-strumentali (taser, bodycam, droni, videocamere, ecc..) e il rinnovo e l'incremento del parco veicoli della Polizia Locale per il 2024. I fondi sono stati destinati a Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitana di Milano. Attraverso il contributo potranno essere finanziati progetti per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di disagio sociale e degrado urbano su tutto il territorio regionale.

