'Insieme per Inveruno e Furato' presenta il candidato

La lista civica 'Insieme per Inveruno e Furato' è pronta ad annunciare il candidato sindaco. Primo incontro, allora, lunedì 1 aprile dalle 10.30 presso il point elettorale in piazza San Martino.

"In occasione della Fiera di Inveruno desideriamo invitare la cittadinanza e la stampa all’inaugurazione del nostro point elettorale lunedì 1 aprile, in Piazza San Martino 37, per conoscere il nostro candidato sindaco". Così in una nota il gruppo di 'Insieme per Inveruno e Furato' si dice pronto a sciogliere le riserve in vista della tornata elettorale di giugno. "Quelli passati sono stati mesi intensi, ma ad oggi possiamo dire che l’attesa n’è valsa la pena - dichiara il gruppo - La voglia di fare non manca, così come le nostre idee e nuove proposte per migliorare Inveruno e Furato. Sveleremo tutto a tempo debito. Nel frattempo, diamo appuntamento ai cittadini a lunedì 1 aprile, dalle 10.30, in piazza San Martino".

