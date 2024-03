Città europee che collaborano alla rivitalizzazione urbana con anziani, giovani, donne e migranti. SPUR è un progetto cofinanziato dall’UE che ha avuto inizio a gennaio 2024 e che prevede la collaborazione di 6 autorità locali all’interno di 5 differenti Paesi europei.

Città europee che collaborano alla rivitalizzazione urbana con anziani, giovani, donne e migranti. SPUR è un progetto cofinanziato dall’UE che ha avuto inizio a gennaio 2024 e che prevede la collaborazione di 6 autorità locali all’interno di 5 differenti Paesi europei. Il suo acronimo sta per “Social Postcovid Urban Revitalization” (Rivitalizzazione Sociale Urbana Post-Covid) e il progetto ha lo scopo di riflettere sugli effetti della pandemia da Covid-19, sentiti ancora tutt’oggi.

La pandemia ha visto un livello di solidarietà e iniziativa spontanea nell’aiutare i propri vicini senza precedenti. Può questa solidarietà essere replicata nello scenario post-pandemia e portare allo sviluppo di comunità sostenibili e resilienti?

Cosa si dovrebbe fare per far sì che anziani, giovani, migranti e donne delle nostre comunità possano condurre una vita adeguata e salutare?

Sebbene molte delle restrizioni sono ormai un ricordo lontano, la piena ripresa dopo il Covid-19 rappresenta un lungo viaggio e, riguardo ciò, l’ottavo report sulla coesione della Commissione ha infatti constatato come tale ripresa abbia bisogno di essere basata specificatamente sul luogo, pensata logicamente e sviluppata tramite una partnership multilivello. Città e cittadini non possono essere lasciati a sé stessi.

Il progetto SPUR mira a fare proprio questo: gemellaggi tra città che impareranno l’una dalla realtà e dalle sfide dell’altra, scambiandosi buone pratiche agli eventi internazionali aperti al pubblico.

I bisogni post-Covid e i desideri di ripresa verranno mappati e investigati, saranno create sinergie e saranno sperimentate nuove forme di azioni solidari per la propria comunità. Il target finale è creare comunità resilienti e sostenibili dove discriminazione, marginalizzazione e razzismo vengono combattuti in nome dei valori europei e per il pieno sviluppo dei talenti nascosti nei membri più e meno giovani dei nostri quartieri.

