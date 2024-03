Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia a partire da luglio.

“Panariello VS Masini - Il Ritorno” arriva sulla scia del successo del primo tour che ha visto Panariello e Masini girare tutta la Penisola nel corso del 2023. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo.

I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi alle ore 16.00 su Ticketone e punti vendita abituali. Per informazioni: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it. RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music e Momy Records. Birindelli Auto è automotive partner del tour.

