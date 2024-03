'Donne e intelligenza artificiale'

Giovedì 28 marzo, presso i locali di Ferrovie Nord Milano “In.Bar.Co” situati nella stazione di Castellanza, si concluderà la mostra evento dedicata alla celebre icona mondiale di comunicazione e di evoluzione femminile, Barbie.

Giovedì 28 marzo, presso i locali di Ferrovie Nord Milano “In.Bar.Co” situati nella stazione di Castellanza, si concluderà la mostra evento dedicata alla celebre icona mondiale di comunicazione e di evoluzione femminile, Barbie.

L'incontro conclusivo avrà luogo alle ore 17:00 e sarà caratterizzato dalla presenza esclusiva dell'Università Liuc Carlo Cattaneo, rappresentata dalla docente Elena Falletti, la quale affronterà il tema dell'Intelligenza Artificiale.

Inoltre, saranno presenti Laura Castelnovo, B2B Center of Excellence Program Supervisorper di Samsung insieme a Antonella Tornieri per il Wallstreet English, i quali approfondiranno i prodotti e le applicazioni nei settori consumer ed educational.

Le donne continueranno ad essere il tema portante dei lavori anticipati per questo appuntamento in vista delle imminenti festività pasquali, alle ore 17. "Barbie oltre la Bambola: Storia di una Rivoluzione" si conferma come un format straordinario di comunicazione e inclusione, che unisce formazione e informazione.

Il Comune di Castellanza, che ha patrocinato l'evento, si congratula con l’organizzazione per la qualità degli argomenti e della mostra proposta. Grandi apprezzamenti anche dal team di Ferrovie Nord Milano per avere portato in una stazione un evento così tanto impegnato a divulgare profondi valori. La collezione privata di Myriam Vallegra di Barbie è già pronta ad affrontare la prossima tappa della mostra itinerante.

Un ringraziamento anche a Simona Capodanno scrittrice libro su Ruth Handler inventrice di Barbie, Bruno Testa creatore della Stella Mattel e Luca Torno promotore del format, tutta la Stampa locale e nazionale che ha festeggiato insieme il 65mo anniversario della nascita della bambola più famosa al mondo.

