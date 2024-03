Si rivive la Via Crucis

Questa sera, lunedì 25 marzo, la comunità parrocchia di Inveruno vivrà questo momento di fede 'dal vero': una Via Crucis dalla parrocchiale per il centro storico.

Una sera per rivivere la passione di Gesù, i momenti più significativi del triduo Pasquale. La Via Crucis (dal latino, Via della Croce - anche detta Via Dolorosa) è un rito della Chiesa cattolica con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota. Alcuni fanno risalire la storia di questa devozione alle visite di Maria, madre di Gesù, presso i luoghi della Passione a Gerusalemme, ma la maggior parte degli storici riconosce l'inizio della specifica devozione a Francesco d'Assisi o alla tradizione francescana.

Questa sera, lunedì 25 marzo, la comunità parrocchia di Inveruno vivrà questo momento di fede 'dal vero': "l'inizio della celebrazione avverà in chiesa alle ore 21 - ci spiega il parroco don Marco Zappa - Seguendo le indicazioni del servizio di accoglienza proseguiremo per le vie del paese, piazza S. Martino, via Grandi, via Brera, per concludere presso il cortile della scuola dell’infanzia".

