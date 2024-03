"Mi Voglio SicurƏ": il percorso educativo di Progetto Sicurezza Milano Metropolitana che promuove la guida responsabile

Proseguono gli incontri di “Mi Voglio SicurƏ", progetto formativo che ha l'obiettivo di sensibilizzare alla guida responsabile del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana.

L'obiettivo primario di questa iniziativa è diffondere una cultura della sicurezza stradale tra le nuove generazioni, istruendo i futuri automobilisti sull'importanza del rispetto delle norme stradali e promuovendo un forte senso civico in tema di sicurezza stradale.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Safety21 e Città Metropolitana di Milano, coinvolgendo formatori esperti dell'Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, attiva da oltre 10 anni nella prevenzione della violenza stradale, insieme a psicologi e psicoterapeuti specializzati nel settore.

In aula mercoledì 20 marzo nella terza mattinata di corso, erano presenti i ragazzi del quarto e quinto anno del ITCS Primo Levi ed Erasmo da Rotterdam di Bollate, mentre invece nel quarto incontro tenutosi giovedì 21 marzo, sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto superiore Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano.

In queste prime quattro mattinate - i primi due incontri si sono tenuti il 24 e 25 gennaio scorso - sono stati quasi 1.000 gli studenti delle scuole superiori gestite da Città metropolitana di Miano che hanno preso parte a “Mi Voglio SicurƏ": il corso, che attraverso quiz interattivi, riflessioni e testimonianze, ha permesso ai partecipanti di creare consapevolezza e responsabilità condivisa mettendo in luce l’importanza e il valore del rispetto delle norme del codice della strada del pericoli dati delle distrazioni, dall’assunzione di alcol e droghe nella circolazione stradale.

Come per l’edizione precedente, anche questi due incontri hanno visto la partecipazione di Stefano Guarnieri, Vicepresidente dell'Associazione Lorenzo Guarnieri, Pieralessandro Scotti, Responsabile della Polizia Locale di Città Metropolitana, Maria Gabriella Anania, Psicologa Psicoterapeuta esperta di Psicologia del Traffico, e rappresentanti istituzionali di Città Metropolitana di Milano e degli istituti coinvolti.

Così commenta la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: “Per noi la sicurezza stradale è una priorità. Per questo abbiamo deciso di dare continuità agli incontri con gli studenti e le studentesse delle scuole superiori della Città metropolitana. Muoversi in sicurezza, in bicicletta, in motorino, a piedi, in auto, rispettando le regole il contesto ambientale e le persone sono comportamenti che le istituzioni devono diffondere per educare i giovani a una cittadinanza consapevole”.

