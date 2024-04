'Giovani Talenti' allo IAL

Mercoledì 17 aprile in in occasione della Milano Design Week si è tenuta la presentazione ufficiale del progetto Giovani Talenti che ci vede partner didattici di Maestro Martino Food Academy.

Mercoledì 17 aprile in in occasione della Milano Design Week si è tenuta la presentazione ufficiale del progetto Giovani Talenti che ci vede partner didattici di Maestro Martino Food Academy. All’evento hanno partecipato gli studenti delle sedi di Saronno e di Legnano che, accompagnati da tutor e docenti, hanno avuto l’opportunità di assistere a uno degli eventi del Fuorisalone con la performance artistica di @paolotroilo54. La collaborazione con l’Academy diretta da Massimo De Maria e promossa da Carlo Cracco nasce grazie all’unità di intenti e valori: innovazione, cura per le nuove generazioni, passione verso la formazione professionale. La partnership è iniziata con il laboratorio didattico-sperimentale “la brioches perfetta” con protagonisti i nostri studenti, Dario De Felice, Beatrice Pontonio e Mattia Russo. I tre giovani talenti sono stati selezionati per formarsi all’interno della prestigiosa academy per 3 mesi: una full immersion in cui potranno apprendere, sperimentare e crescere accanto ad altrettanti giovani professionisti della ristorazione. “La sera prima di andare a dormire ripenso alle produzioni avviate e la mattina mi sveglio per controllare che tutto sia perfetto” ci racconta Dario, allievo del III° anno,“c’è tanto sacrificio e studio ma il piacere di vedere assaporare i nostri prodotti dai clienti è un’emozione impagabile”. I laboratori sono il cuore pulsante di questo progetto e Beatrice Pontonio, allieva del II° anno li sta vivendo appieno “Lì mi sento felice, sento che la mia passione è appagata”. I nostri studenti si sono integrati perfettamente nel processo di produzione del pane e di altri prodotti lievitati che vengono poi serviti presso il Ristorante Villa Terzaghi e il Tog Bistrot, un concept di ristorazione che coniuga cucina, inclusione e giovani generazioni, sempre con la firma del celebre chef. A motivare questi adolescenti, è la visione del futuro. Mattia sogna un futuro da imprenditore, vuole guidare una sua squadra e sente che questa esperienza gli servirà per il suo futuro. “Quando ho raccontato ai miei amici che avrei partecipato a questo progetto, mi sono sentito anche un po’ importante”. Accanto a loro, come guida c’è Francesca Callegari, ex studentessa dello IAL Lombardia di Saronno, docente di pasticceria, vincitrice del Sigep Giovani nelle edizioni 2020 e 2024 e oggi project leader di Giovani Talenti. “Per me essere un formatore significa, oggi più che mai, avere il grande potere e la grande responsabilità di aiutare i giovani a rincorrere i propri sogni. La mia grande sfida è rendere attraente, far amare la mia professione nonostante il grande sacrificio che comporta”. Essere partner didattici di Maestro Martino Food Academy arricchirà l’offerta formativa di IAL Lombardia: Summer Camp 2024, nuovi moduli didattici e un vero e proprio Master per la formazione del professionista della ristorazione sono gli obiettivi per i prossimi mesi. “Il nostro impegno, come ha sottolineato il nostro amministratore delegato, Matteo Berlanda, è rielaborare la narrativa per gli studenti che scelgono la scuola professionale. I nostri allievi fanno qualcosa in più rispetto agli altri”. Conoscono sin da giovanissimi la determinazione, sanno che cosa vogliono fare e si orientano giorno dopo giorno al mercato del lavoro. Vivono un dinamismo che gli altri coetanei non hanno: eventi, manifestazioni, collaborazioni, stage in Italia e all’estero sono parte integrante del percorso sin dal II° anno formativo. Infine, hanno la possibilità di vivere e creare il bello attraverso la manualità e l’artigianalità. Formazione d’eccellenza, orientamento al lavoro e partnership con aziende di prestigio: IAL Lombardia è tutto questo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!