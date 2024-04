Marina Brambilla: prima rettrice della Statale

"Complimenti e auguri di buon lavoro alla professoressa Marina Brambilla, neo rettrice dell'Università Statale di Milano". Così il presidente della Regione Lombardia che sottolinea l'importanza di questa notizia evidenziando come Marina Brambilla sia "La prima 'rettrice', la prima donna alla guida di questo storico ateneo". "Ringrazio il suo predecessore Elio Franzini per il lavoro svolto e la proficua collaborazione", conclude il governatore.

