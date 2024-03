Venerdì i funerali del vicesindaco. Lutto cittadino

L'ultimo saluto, venerdì 22 marzo alle 15 nella chiesa Parrocchiale di Vanzaghello. E' in questa data che saranno celebrati, infatti, i funerali del vicesindaco Francesco Grigolon, scomparso nelle scorse ore dopo che da diversi giorni era ricoverato in ospedale.

L'ultimo saluto, venerdì 22 marzo alle 15 nella chiesa Parrocchiale di Vanzaghello. E' in questa data che saranno celebrati, infatti, i funerali del vicesindaco Francesco Grigolon, scomparso nelle scorse ore dopo che da diversi giorni era ricoverato in ospedale. Per il grave lutto che ha colpito l'Amministrazione comunale e il paese, il sindaco Arconte Gatti ha proclamato, appunto per la giornata di venerdì, il lutto cittadino e, contemporaneamente, ha disposto fin da subito l’annullamento di tutte le attività istituzionali, incluse le riunioni di giunta e di consiglio già programmate. Con l'invito, infine, agli edifici scolastici e agli uffici tutti ad osservare un minuto

di silenzio alle 12 del 22 marzo ed alle società sportive all’inizio delle gare di tutte le categorie previste per il fine settimana.

