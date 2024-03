Sono entrati in azione nella notte: ladri al CAF SI.NA.L.P. nella piazzetta tra via Tobagi e vicolo Tortuoso a Castano Primo. Rubati i soldi.

Prima hanno scassinato la porta d'ingresso, poi, una volta dentro, hanno aperto le cassettiere, portandosi via il denaro contente trovato. Ladri in azione al CAF SI.NA.L.P. nella piazzetta tra via Tobagi e vicolo Tortuoso a Castano Primo. L'episodio questa notte e i responsabili si sono accorti di quanto accaduto la mattina successiva, al momento di riaprire l'attività. "Abbiamo chiuso martedì alle 18 circa e oggi (mercoledì 20 marzo) quando siamo tornati abbiamo trovato la porta forzata - raccontano - Quindi, non appena entrati, ecco che ci siamo trovati davanti i cassetti aperti, con i soldi che erano spariti. Subito, allora, abbiamo informato i Carabinieri, per segnalare ciò che era successo e sporgere denuncia".

