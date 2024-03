La squadra di 'Busto Garolfo Paese Amico'

Sono sedici e hanno due punti in comune: essere esponenti della lista Busto Garolfo Paese Amico e appoggiare la candidatura a sindaco di Giovanni Rigiroli.

Sono sedici e hanno due punti in comune: essere esponenti della lista Busto Garolfo Paese Amico e appoggiare la candidatura a sindaco di Giovanni Rigiroli. Che, nel caso in cui diventasse primo cittadino, raccoglierebbe l'eredità di Susanna Biondi, primo cittadino uscente e per due mandati sostenuto dallo stesso gruppo. "E' facile - ha commentato entusiasta Rigiroli - fare il sindaco con una squadra così". Rigiroli, peraltro, conosce bene molti degli esponenti della sua lista perchè con alcuni di essi, a partire da Biondi intenzionata a ricandidarsi come consigliere, ha collaborato per tutti questi anni in qualità di assessore. Oltre al sindaco uscente, a cercare di sedere in consiglio comunale saranno Valentina Tunice, Prospero Roseti, Luca Armellin, Anna La Tegola, Giuliano Ciancia, Raffaela Selmo, Daniele Dainese, Laura Porta, Andrea Milan, Claudia Borsani, Aldo Dell'Acqua, Valentina Re, Marco Zangirolami, Elisa Fois e Stefano Carnevali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!