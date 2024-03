E' online sul portale www.bandi.regione.lombardia.it. il bando 'OgniGiornoinLombardia'. Le domande di partecipazione apriranno alle 12 del 3 aprile e fino alla stessa ora del 10 aprile.

"Dalle luci delle città ai piccoli borghi, dalle sue montagne ai laghi, dalle colline alla sua pianura, per arrivare alle città d'arte - spiega l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali - la Lombardia è un territorio capace di forti emozioni e di rispondere con la sua offerta turistica a chiunque lo voglia vivere turisticamente ogni giorno, scoprendo sempre qualcosa di nuovo e straordinario".

Giunta alla sua seconda edizione, la misura mira a supportare l'offerta turistica di prossimità favorendo sia la peculiare vocazione territoriale sia la destagionalizzazione dell'offerta.

L'obiettivo del bando 'OgniGiornoinLombardia' è quello di promuovere e valorizzare questo patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico supportando iniziative locali territoriali che integrino e completino la strategia regionale.

La dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a euro 2,9 milioni di euro.

Beneficiari della misura: enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica; Camere di Commercio lombarde; associazioni Pro Loco lombarde iscritte all'albo regionale; agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale con sede operativa in Lombardia; Camere di commercio italiane all'estero. Soggetti di natura privata in forma imprenditoriale, Consorzi e società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e

sede operativa in Lombardia. Altre imprese aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia.

I soggetti interessati possono accedere alla domanda tramite il portale: https://www.bandi.regione.lombardia.it.

I progetti, per essere dichiarati ammissibili, devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero.

L'agevolazione concessa copre fino al 70% dell'investimento complessivo e comunque non può essere superiore ai 10.000 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro.

