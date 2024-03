Palestra di Furato: un'interrogazione

Il gruppo 'Insieme per Inveruno e Furato': "E' pervenuta al nostro gruppo consiliare una segnalazione da parte di nostri concittadini inerente a ripetute problematiche e malfunzionamenti dell’impianto di riscaldamento".

La lista civica 'Insieme per Inveruno e Furato' ha protocollato oggi una nuova interrogazione alla maggiornaza sul malfunzionamento della caldaia presso la palestra comunale di Furato.

"In data martedì 5 marzo è pervenuta al nostro gruppo consiliare una segnalazione da parte di nostri concittadini inerente a ripetute problematiche e malfunzionamenti dell’impianto di riscaldamento, caldaie e scaldabagno a servizio degli spogliatoi della palestra di Furato - commentano dal gruppo - I sopracitati problemi e malfunzionamenti hanno costretto gli utilizzatori degli spogliatoi a lavarsi frequentemente con acqua fredda oltre a trovarsi anche obbligati ad interrompere totalmente l’attività di allenamento. Nella segnalazione pervenuta si fa inoltre riferimento come siano più di 18 mesi che la caldaia non funzioni nel modo corretto, lasciando gli spogliatoi e le docce della palestra comunale di Furato a temperature non consone all’utilizzo".

Il gruppo chiede quindi chiarimenti all'Amministrazione.

