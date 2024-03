Ridisegnare l’Italia delle organizzazioni

Un nuovo appuntamento (il 18 marzo alle 17.30, alla LIUC) del ciclo Conversazioni in Biblioteca, in occasione della presentazione del libro Disegnare l’Italia di Federico Butera, professore emerito di Scienze dell’Organizzazione Università Statale di Milano e Roma La Sapienza.

Un nuovo appuntamento (il 18 marzo alle 17.30, alla LIUC) del ciclo Conversazioni in Biblioteca, in occasione della presentazione del libro Disegnare l’Italia di Federico Butera, professore emerito di Scienze dell’Organizzazione Università Statale di Milano e Roma La Sapienza. L’italia è un Paese in cui la “questione organizzativa” deve ancora essere pienamente affrontata. Molte sono le realtà organizzative che si traducono in prassi inefficaci, inefficienti e non sostenibili. I lavori di qualità sono una minoranza. La riflessione proposta inquadra il tema per dibatterne le cause, ragionare sulle prospettive nuove di ridisegno a partire dalla progettazione e dallo sviluppo di organizzazioni e lavori di qualità. Facendo leva su tecnologie digitali abilitanti e politiche industriali adeguate sarà possibile una vera transizione verde per una società più democratica e una migliore qualità della vita. Intervengono con l’autore: Federico Visconti (rettore LIUC), Gianfranco Rebora (professore emerito di Economia aziendale, LIUC) e Eliana Minelli (professore associato di Organizzazione aziendale, LIUC).

