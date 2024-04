'LIUC to Job'

Momenti di incontro alla scoperta delle richieste dei recruiter e dei percorsi di specializzazione offerti dalla LIUC per la formazione di figure professionali capaci e competenti, ben spendibili sul mercato del lavoro.

Studentesse e studenti, provenienti anche da altri Atenei, possono avere tutte le informazioni utili a scegliere con accuratezza il proprio percorso di Laurea Magistrale in LIUC, tra preferenze personali, attitudini e nuove forme di occupazione.

Veri e propri momenti di orientamento universitario e professionale alla presenza dei docenti e dei referenti di importanti realtà aziendali per valutare al meglio quale strada intraprendere.

Diversi gli appuntamenti, allora, dal 6 maggio.

