Spedire e-bike e monopattini elettrici con Sogedim

Sogedim, leader nel settore delle spedizioni, ha un approccio dedicato rivolto a rendere la circolazione di ebike e monopattini elettrici fluida e senza intoppi.

In un mondo sempre più orientato verso la sostenibilità e la mobilità verde, la domanda di ebike e monopattini elettrici è in costante crescita.

Affrontando la sfida della consegna di questi mezzi di trasporto ovunque nel mondo, su strada, via mare e via aerea, la nostra azienda di spedizioni Sogedim SPA si mette a disposizione per servire l’industria della mobilità elettrica con un ampio range di soluzioni logistiche su misura.

Il settore industriale della mobilità elettrica o dell’elettrificazione dei trasporti personali si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di biciclette elettriche (ebike) e monopattini elettrici in una vasta gamma di veicoli, diversi in base al campo di applicazione, di paesaggio e di suolo.

Un trasporto nuovo, ricco di nuove possibilità

Ciclismo significa libertà e gioia della scoperta. Oggi le e-bike sono tra i mezzi di trasporto più popolari al mondo, con milioni di pezzi venduti ogni anno e Sogedim c’è, come partner per le aziende di mobilità elettrica interessate a trovare la spedizione perfetta per le numerose tipologie di bici e monopattini elettrici in circolazione sul mercato.

Ciò che ci motiva è la sfida quotidiana, non solo per mantenersi aggiornati coi tempi, ma anche pronti e sempre un passo avanti nell’evadere gli ordini in linea a una domanda di mercato mutevole e veloce. Con questa visione sviluppiamo trasporti da oltre 40 anni per aziende con esigenze diverse per l’import export, o per lo stoccaggio e la logistica personalizzata dei velocipedi. Dietro al risultato c’è il lavoro del nostro team che si impegna meticolosamente per confezionare la miglior soluzione di trasporto per la mobilità elettrica, garantendo un’assistenza costante in ogni fase della supply chain.

Indipendentemente dalla quantità e dalla natura del pezzo o accessorio da spedire, che sia un singolo componente, una scatola di batterie al litio (ADR), un pallet di portabici, un container completo di eBike o monopattini, Sogedim è sempre una garanzia di sicurezza ed efficienza.

Per performance garantite, affidati a chi ha l’esperienza per portare ovunque, in Italia, in Europa e nel mondo le tue e-bike, bici a pedalata assistita, cross, mountain bike e bici trekking elettriche.

La rosa dei veicoli esistenti è molto ampia e articolata, per tipo di ingranaggi, ruote, motori, design, telaio, pedali e altre componenti.

Sogedim, leader consolidato nel settore delle spedizioni, ha un approccio dedicato su questo segmento verticale, rivolto a rendere la circolazione di ebike e monopattini elettrici fluida e senza intoppi. Contando su un ampio e diversificato portfolio di soluzioni, Sogedim garantisce una consegna puntuale e sicura di bici Mountain, Trail, Enduro per incontrare le esigenze specifiche di ogni produttore o e-commerce. Grazie a partnership strategiche e a una rete logistica globale si effettuano consegne capillari su ogni territorio e regione, incluse alcune località disagiate.

I nostri trasporti groupage, LTL e FTL, dedicati ed espressi, pallettizzati, ADR contribuiscono a facilitare la trasformazione verso la mobilità sostenibile. Organizziamo ritiri giornalieri per svariate tipologie di velocipedi elettrici, fornendo al cliente indicazioni sulle giuste modalità di spedizione affinché la consegna avvenga in modo rapido e in completa sicurezza per il materiale trasportato.

La partnership con Sogedim offre numerosi vantaggi per le aziende attive nella mobilità elettrica. L’elettrificazione dell’intero parco auto aziendale è solo un esempio delle azioni intraprese per ridurre al minimo l’impatto ambientale, rispettando gli stessi principi di sostenibilità che guidano l’industria delle ebike e dei monopattini elettrici.

Sogedim guarda verso un’economia più verde, con la fornitura di servizi logistici innovativi e sostenibili per le esigenze in evoluzione del mercato dei velocipedi elettrici.

Siamo consapevoli che molte sono le differenze tra ebike e bici normali, come anche tra monopattini elettrici e classici che bisogna assolutamente considerare nel trasporto e movimentazione globale della merce, dalla pianificazione alla consegna finale.

Quindi che aspetti? Scegli il partner più adatto per le tue esigenze di mobilità elettrica e sostenibile.

Dai un’occhiata ai nostri magazzini e sedi, scopri Sogedim con un VIRTUAL TOUR a 360°! Vivi l’emozione di un’esperienza immersiva all’interno degli spazi in cui inserire i tuoi prodotti di mobilità elettrica.

Con noi hai tutte le soluzioni di cui hai bisogno, per trasporto via camion, intermodale, overseas! Se serve effettuare spedizioni per biciclette elettriche con pedalata assistita, ebike tradizionali o monopattini, è essenziale affidarsi a un partner di trasporto affidabile.

Niente è più frustrante di un portabiciclette difettoso o di un monopattino danneggiato durante il trasporto. Scegli con cura il tuo partner di spedizione per una consegna senza intoppi e per poter circolare senza sorprese spiacevoli!

Sviluppiamo soluzioni di spedizione e logistica per contribuire a un futuro migliore ed eco-sostenibile, guidati dalla sensibilità e dall’innovazione.

