Il 'tredicino' di Arona

Tra le 70 attrazioni del luna park del Tredicino quest'anno ci saranno diverse novità, tra cui due di pura adrenalina.

Torna anche quest'anno ad Arona il luna park del Tredicino. L'edizione 2024 prende il via il 1° marzo e porta con sè diverse novità, tra cui due nuove attrazioni e una giornata di sconti per le donne in occasione dell'8 marzo. "Dopo le 120mila presenze dell'anno scorso - ha commentato Riccardo Claudi, portavoce degli organizzatori dell'evento - non vediamo l'ora di ritornare a colorare con le nostre luci piazzale Aldo Moro. Tra le 70 attrazioni del luna park del Tredicino quest'anno ci saranno diverse novità, tra cui due di pura adrenalina: il Kong, unico in Italia, e il Nitro. In più, come sempre, sono confermate le molte giostre per bambini e famiglie e i food truck, in cui concedersi una piccola pausa gustosa. Per i più piccoli, inoltre, quest'anno ci sarà un'inedita mascotte che si aggirerà tra le attrazioni durante i week end". Il Tredicino resterà in città fino a domenica 17 marzo, una bellissima occasione per riscoprire una giornata al lago.

