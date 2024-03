La Sagra di San Giuseppe

Bancarelle, degustazione di cibo e un'incursione nel mondo dei motori. A Bareggio va in scena domenica 17 marzo dalle 8 alle 19 nella frazione di San Martino la tradizionale Sagra di San Giuseppe. Tra le iniziative figura un'esposizione di piante, una di quadri a cura del locale Gruppo Alpini e una serie di intrattenimenti per bambini. Alle 11, invece, si svolgerà l'inaugurazione della scuderia "Ferrari Club San Martino di Bareggio" e sarà offerta agli intervenuti la possibilità di visitare la sede.

