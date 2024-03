Apre 'Il Gigante' a San Giuliano Milanese

Si tratta del diciannovesimo ipermercato del gruppo, che conta complessivamente una settantina di punti vendita. La struttura sarà inoltre dotata del servizio ‘Il Gigante Spesa Online’.

L’ipermercato di San Giuliano Milanese, collocato all’interno del Centro commerciale ‘Gallerie Bennet’, sulla strada statale 9 via Emilia che porta a Melegnano, da giovedì 7 marzo torna in attività. Il punto vendita è stato infatti acquisito da Rialto Spa, la società che gestisce i punti vendita ad insegna ‘Il Gigante’.

“Un’iniziativa, la nostra – spiega Giancarlo Panizza, Presidente e fondatore del gruppo ‘Il Gigante’, riferendosi all’acquisizione del ramo di azienda – che vuole tutelare innanzitutto i livelli occupazionali, garantendo continuità a tutti i dipendenti dell’ipermercato. Dopo un breve periodo di chiusura, che ci ha consentito di apportare un restyling alla struttura, riapriamo al pubblico presentandoci con il format caratteristico della nostra catena perché vogliamo offrire il meglio in termini di esperienza di acquisto per la qualità ed il vasto assortimento dei prodotti”. “Un nuovo e importante passo avanti – prosegue Giancarlo Panizza - nell’impegno che questa azienda in oltre 50 anni di attività ha sempre profuso per creare un ambiente attraente e confortevole per servire i clienti nel modo più efficiente, soddisfacendo le nuove esigenze”.

Si tratta del diciannovesimo ipermercato del gruppo, che conta complessivamente una settantina di punti vendita. La struttura sarà inoltre dotata del servizio ‘Il Gigante Spesa Online’ con la consegna della spesa al domicilio oppure con il ritiro presso il punto di vendita in area riservata.

L’area metropolitana di Milano e la Lombardia sono per ‘Il Gigante’, da sempre, un punto di riferimento e parte del territorio in cui l’azienda è nata e dove vuole continuare a crescere.

