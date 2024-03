L'inaugurazione dello spazio Informagiovani-Informalavoro

Tanto atteso, finalmente realtà. Domenica 10 marzo alle 10.30 a Busto Garolfo sarà inaugurato il nuovo spazio Informagiovani-Informalavoro che l'Amministrazione comunale ha voluto creare nell'edificio di via Magenta 25.

Tanto atteso, finalmente realtà. Domenica 10 marzo alle 10.30 a Busto Garolfo sarà inaugurato il nuovo spazio Informagiovani-Informalavoro che l'Amministrazione comunale ha voluto creare nell'edificio di via Magenta 25. Il battesimo del nuovo spazio nel quale gli anni verdi potranno ricevere informazioni sia per quanto riguarda il percorso scolastico, sia per quanto attiene al mondo del lavoro e alle opportunità professionali offerte dal territorio e all'apprendimento di cognizioni per stilare un curriculum vitae sarà caratterizzato da alcuni intermezzi musicali. Interverranno infatti all'appuntamento Dj Set e Dj Tia e la junior band del Corpo Musicale Santa Cecilia. Gli intervenuti potranno poi partecipare a un aperitivo finale.

