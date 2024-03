Lavori alla rete fognaria

Lavori in corso alla rete fognaria di Parabiago. L'intervento che il Gruppo Cap metterà ini pista nel cantiere di via Sabotino ammonta a un milione di euro ed è finalizzato a "migliorare il servzio - spiega una nota del Comune - e a prevenire gli allagamenti in tutti il territorio comunale".

Lavori in corso alla rete fognaria di Parabiago. L'intervento che il Gruppo Cap metterà ini pista nel cantiere di via Sabotino ammonta a un milione di euro ed è finalizzato a "migliorare il servzio - spiega una nota del Comune - e a prevenire gli allagamenti in tutti il territorio comunale". I lavori sono partiti nel corso di questo mese. L'esigenza del comune è di "far fronte agli effetti degli eventi meteorici estremi causati dal cambiamento climatico grazie a un intervento in via Sabotino che ha la finalità strategica di migliore il servizio su gran parte del territorio comunale". L'intervento riguarda una porzione di mezzo chilometro. "Siamo partiti- dichiara il sindaco Raffaele Cucchi - nel pensare progetti risolutivi ai problemi di allagamenti che la città subisce ogni volta che si verificano piogge intense ed estreme, lo abbiamo fatto coinvolgendo il gruppo Cap che ringrazio per la professionalità con la quale ha operato e sta operando tuttora, si tratta di interventi strutturali importanti e non scontati, cercheremo, nella gestione del cantiere, di recare meno disagi possibili alla cittadinanza a fronte di un beneficio evidente". I lavori, secondo il cronoprogramma, dovrebbero protrarsi per 180 giorni. Il direttore del servizio idrico del gruppo CAP Alessandro Reginato sottolineacome si stia "realizzando un vasto programma di interventi adottando anche tecnologie innovative come, per esempio, nuovi strumenti di monitoraggio e di modellizzazione per la manutenzione e la pianificazione predittivo". Le tubature avranno un diametro maggiore del precedente "così da evitare - spiega il comune- quei cedimenti stradali che si erano registrati negli ultimi tempi". I lavori abbracceranno la parte di territorio di via Sabotino all'incrocio con le vie Carso e Montenero e proseguiranno poi con il tratto sino a via Zanella e poi sino all'incrocio con via Cesare Battisti. Sarà poi la volta del tratto di via Galilei che si incrocia con via Brescia.

