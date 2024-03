'Le emozioni dei bambini e il ruolo degli adulti'

Come possono gli adulti accostarsi al patrimonio emozionale che si sprigiona dai bambini? Se ne parlerà nell'ex aula consiliare di via Imbriani a Cornaredo lunedì 18 marzo dalle 16.30 alle 18.30 in un incontro intitolato "Le emozioni dei bambini e il ruolo degli adulti".