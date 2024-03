Violazioni ambientali: anche le GEV faranno le multe

Ora anche le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) potranno emettere sanzioni per le violazioni delle norme attinenti alla tutela dell’ambiente sul territorio del Comune di Bareggio.

Ora anche le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) potranno emettere sanzioni per le violazioni delle norme attinenti alla tutela dell’ambiente sul territorio del Comune di Bareggio. In consiglio comunale, infatti, è stata approvata la modifica al Regolamento di Polizia Urbana voluta dal vicesindaco Roberto Lonati. “Grazie a questo provvedimento – spiega Lonati – le GEV rappresenteranno un valido supporto alle Forze dell’Ordine, in particolare alla Polizia Locale, per quanto riguarda il controllo del territorio. Si occuperanno soprattutto del rispetto delle regole nei parchi e del decoro urbano, specialmente per quanto riguarda le deiezioni canine e l’abbandono dei rifiuti”.

“Con questa modifica al Regolamento – aggiunge il sindaco Linda Colombo – andiamo a potenziare la nostra rete di controllo del paese. Ringrazio il vicesindaco Roberto Lonati che ha seguito personalmente l’iter e tutti i volontari che mettono gratuitamente a disposizione il loro tempo per la difesa e la salvaguardia del territorio”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!