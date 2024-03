Per celebrare la Giornata internazionale della donna, l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio e l’associazione Edera organizzano una serata di festa e condivisione dal titolo “Le Signore in giallo... e non solo !”.

Per celebrare la Giornata internazionale della donna, l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio e l’associazione Edera organizzano una serata di festa e condivisione dal titolo “Le Signore in giallo... e non solo !” a cui sono invitate tutte le donne (e non solo). L’appuntamento, aperto a tutti, è per venerdì 8 marzo in Sala Pro Busto (via Cesare Battisti 12C) a partire dalle 20. L’evento sarà condotto da Thomas Incontri, che proporrà gag e giochi musicali, ma anche letture e approfondimenti su una giornata in cui si celebrano le conquiste delle donne, ma si riflette anche su cosa manca per raggiungere un’effettiva parità di genere, come ha osservato l'assessore alle Pari Opportunità Daniela Cinzia Cerana nel corso della presentazione. Una serata in cui a momenti più seri si alterneranno momenti più leggeri con Walter Maffei che proporrà un elegante spettacolo di magia e illusione e con il dj set curato da Rossella Di Pierro. L’ingresso è libero, su prenotazione (su Eventibrite) Durante la serata ci sarà la possibilità di degustare un’apericena preparata dagli studenti di Enaip (costo 10 euro), che hanno ideato un dolce speciale dedicato alla ricorrenza.

