Fabrizio Moro: agosto in tour

Dopo la prima data-evento del 2024 di sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, Fabrizio Moro sarà protagonista di "Una vita intera tour 2024", che ad agosto lo porterà a esibirsi in tutta Italia. I biglietti per le nuove date saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it). Durante i live, Fabrizio Moro emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Sul palco sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. RTL 102.5 è radio ufficiale del tour.

