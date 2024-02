Visita all'osservatorio astronomico

Alla scoperta dell'osservatorio astronomico di Varese in notturna. L'iniziativa, promossa dalla biblioteca di Inveruno, è in programma venerdì 12 aprile.

Alla scoperta dell'osservatorio astronomico di Varese in notturna. L'iniziativa, promossa dalla biblioteca di Inveruno, è in programma venerdì 12 aprile. Partenza da piazza mercato alle 19 (costo a persona 30 euro, pagamento entro il 23 marzo). La serata comincerà con il racconto della storia e delle attività della Cittadella e sarà possibile visitare una delle cupole astronomiche. Quindi, si osserveranno le costellazioni prima ad occhio nudo e poi utilizzando i telescopi. In caso di maltempo, la gita verrà posticipata a data da destinarsi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!