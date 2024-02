Abbandono di rifiuti: 5 nuove fototrappole

Nel corso del 2023, il Comune di Magnago ha potuto beneficiare di un finanziamento da parte di Regione Lombardia, per l’acquisto di strumentazioni tecnico strumentali. In questo caso è stato possibile acquistare 5 apparecchiature mobili di videosorveglianza denominate “fototrappole”, da aggiungere a quelle già in dotazione.

Nel corso del 2023, il Comune di Magnago ha potuto beneficiare di un finanziamento da parte di Regione Lombardia, per l’acquisto di strumentazioni tecnico strumentali. In questo caso è stato possibile acquistare 5 apparecchiature mobili di videosorveglianza denominate “fototrappole”, da aggiungere a quelle già in dotazione. L’acquisto, effettuato nell’ambito del Progetto “Magnago Pulita 2023”, ha permesso il posizionamento delle fototrappole in zone, nella maggior parte dei casi periferiche o boschive, interessate da frequenti abbandoni di rifiuti e da gestione irregolare degli stessi da parte dei cittadini. L’attività di indagine, prevenzione e repressione di questi comportamenti, sta dando i suoi frutti, con aree precedentemente bersagliate da tali abbandoni (con cadenza quasi settimanale), diventate ora aree pulite e fruibili, in sicurezza, da chiunque. La mobilità di tali apparecchiature consente un posizionamento rapido e discreto, finalizzato a sorvegliare e monitorare diverse aree, a seconda delle esigenze e di eventuali situazioni contingenti che si possono venire a creare. L’abbandono di grandi e piccole quantità di rifiuti è, purtroppo, un problema sempre più frequente. Grazie a questo tipo di dispositivi, gli operatori del corpo di Polizia locale possono disporre di un’arma in più per combatterlo.

