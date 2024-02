Lego... che passione!

Case, castelli, parchi gioco, macchine, aerei, treni e, come si dice, "chi più ne ha, più ne metta!". Tante costruzioni e veri e propri capolavori a 'San Martino Bricks'.

Case, castelli, parchi gioco, macchine, aerei, treni e, come si dice, "chi più ne ha, più ne metta!". Tante costruzioni e veri e propri capolavori, infatti, a 'San Martino Bricks', l'esposizione Lego che nel weekend del 24 e 25 febbraio scorsi è stata l'indiscussa protagonista alla contrada San Martino di Legnano, grazie all'associazione culturale 'Fotografia Costruttiva'. Quando, insomma, la passione per i mitici e intramontabili mattoncini non conosce età e tempo. "Fin da quando ero bambino, il mio sogno era realizzare una città - racconta appunto un espositore - E, allora, set dopo set dopo diversi anni ce l'ho fatta. Adesso, quindi, andare in giro durante le varie manifestazioni e poter mostrare le tue opere, vedendo i sorrisi e la curiosità dei bambini e degli adulti, ecco questa è la soddisfazione maggiore". "Un passatempo, certo, ma allo stesso tempo un momento costruttivo, perché per dare forma alle singole creazioni deve esserci un mix tra manualità e ragionamento - prosegue un altro espositore - Per quanto mi riguarda, ad esempio, mi sono cimentato nella rivisitazione di un castello, tutto senza scatole di montaggio, bensì utilizzando la fantasia e l'estro. Una passione che ho sempre avuto. Fin da piccolo ci giocavo, poi c'è stato un periodo di pausa, fino a che a 33 anni li ho riscoperti". "Ricordo il mio primo set; avevo 4 anni ed è stato praticamente amore a prima vista - conclude un espositore - Penso che i Lego siano davvero contagiosi, pensate che mia moglia non ha mai avuto questa passione, però stando con me e vedendo che con un po' di creatività si potevano realizzare bellissime opere, ha cominciato pure lei a giocarci. Chiaramente ciò che faccio io è roba vintage e fuori produzione da anni, quindi solo che ha più o meno la mia età può capire di cosa si sta parlando. Spesso e volentieri, allora, arrivo a vedere l'emozione sui volti di chi osserva le costruzioni, in quanto evocano dei ricordi".

MATTONCINI LEGO: PASSIONE SENZA TEMPO



