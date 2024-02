'LIUC Run': tutti di corsa

Il progetto LIUC Sport si concretizza con la prima edizione della 'LIUC Run', corsa podistica di 7,5 chilometri non competitiva cronometrata aperta a tutti.

Il progetto LIUC Sport si concretizza con la prima edizione della 'LIUC Run', corsa podistica di 7,5 chilometri non competitiva cronometrata aperta a tutti, organizzata in collaborazione con Sport Più e con il patrocinio del Comune di Castellanza e di Legnano. L’obiettivo è quello di stimolare corretti stili di vita tramite la pratica sportiva e tanto divertimento: accanto alla 7,5 chilometri prenderà il via anche la Family Run, su un percorso di circa 3 chilometri, interamente dedicata alle famiglie, ai bambini, agli animali. 'LIUC Run' attraverserà Castellanza nel suo cuore toccando i punti più suggestivi dell’intera città: le storiche aree verdi e i parchi che sorgono nel nucleo abitativo come i giardini di via Don Testori e di viale Rimembranze, il parco del Ciliegio, il meraviglioso parco LIUC. Appuntamento, allora, il 14 aprile: partenza da corso Matteotti (di fronte alla sede LIUC) e arrivo al PalaBorsani (via per Legnano).

