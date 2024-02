Busto - Parigi: la grande boxe all'e-work Arena

Direzione Parigi, ma prima, si fa tappa a Busto Arsizio. Sì, perché in città, e precisamente all'e-work Arena, dal 3 all'11 marzo, ecco il primo torneo mondiale di pugilato valido per le qualificazioni alle Olimpiadi appunto di Parigi.

Direzione Parigi, ma prima, si fa tappa a Busto Arsizio. Sì, perché in città, e precisamente all'e-work Arena, dal 3 all'11 marzo, ecco il primo torneo mondiale di pugilato valido per le qualificazioni alle Olimpiadi appunto di Parigi. Sul ring, allora, si sfideranno ben 632 atleti provenienti da 114 nazioni. Insomma, uno spettacolo unico e assolutamente da non perdere.

