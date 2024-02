Per donarlo alla cittadinanza ha messo in campo la somma di tre milioni di euro. La giunta comunale di Arluno crede fortemente nella realizzazione di un nuovo centro polivalente a beneficio dei cittadini.

Per donarlo alla cittadinanza ha messo in campo la somma di tre milioni di euro. La giunta comunale di Arluno crede fortemente nella realizzazione di un nuovo centro polivalente a beneficio dei cittadini. Di questo progetto non esiste più ora solo l'idea, ma anche il progetto esecutivo concernente la realizzazione del primo lotto di interventi. La struttura sorgerà nell'area vicina all'asilo nido comunale di via Villoresi. La giunta ha concepito il luogo come punto in cui "La piazza del sapere si costituisca come elemento catalizzatore di funzioni culturali per la comunità, con uno spazio a favore dell'inclusione e dell'integrazione e un polo d'attrazione , un luogo di formazione e partecipazione, uno spazio accogliente in cui incontrarsi , comunicare e vivere emozioni". Cultura e socialità, quindi, potranno contare su un luogo in cui esplicarsi e intersecarsi. L'intento è poi "Creare una piazza urbana come luogo pubblico per contrastare l'esclusione, l'isolamento e la solitudine". Ciò nella consapevolezza che l'offrire ai cittadini occasioni per ritrovarsi e svolgere attività insieme costituisca un antidoto al rischio di una struttura monadica del paese dove i rapporti sociali potrebbero intiepidirsi se non adeguatamente sviluppati.

