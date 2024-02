Marmonti, campione Under 23

Con una misura di 47 metri e 33 centimetri l’inverunese Stafano Marmonti si è laureato nuovo campione italiano Under 23.

Con una misura di 47 metri e 33 centimetri l’inverunese Stafano Marmonti si è laureato nuovo campione italiano Under 23, durante i Campionati Italiani di lanci invernali che si sono tenuti il 24 e 25 febbraio a Mariano Comense (Co). L’atleta, che da quest’anno veste la maglia della Libertas Unicusano Livorno, dopo essere cresciuto e sbocciato nel promettente vivaio della SOI Inveruno dove ancora si allena, grazie a questa misura si è guadagnato la convocazione in Nazionale per la prossima Coppa Europa di lanci che si svolgerà il 9 e 10 marzo a Leira, in Portogallo. Un ottimo inizio di stagione a conferma del percorso di crescita della nuova promessa dell'atletica italiana, allenata anche in questa stagione dal prof. Cosimo Scaglione.

