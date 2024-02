Arrivano Tigotà e la Piadineria

Turbigo si appresta ad accogliere due nuove e interessanti presenze nel suo tessuto commerciale: Tigotà e la Piadineria.

Due iniziative, ognuna nel proprio settore, che promettono di arricchire l'offerta locale e di soddisfare le esigenze di residenti e cittadini del territorio. Turbigo si appresta ad accogliere due nuove e interessanti presenze nel suo tessuto commerciale: Tigotà e la Piadineria.

Tigotà, già noto come il punto di riferimento per chi ama prendersi cura di sé e della propria casa, sarà un vero e proprio angolo di benessere per la comunità turbighese. Con oltre 4900 persone che lavorano con competenza, passione ed entusiasmo, Tigotà offre una vasta gamma di prodotti per la cura personale, la casa e il tempo libero, rendendo l'esperienza dello shopping non solo necessaria, ma anche gratificante. Con oltre 700 store in tutta Italia, Tigotà rappresenta una realtà solida, dinamica e in continua crescita, pronta a soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Ma non è tutto: insieme a Tigotà, arriva anche la Piadineria, un luogo dove gustare un pasto mediterraneo, genuino e preparato al momento, utilizzando solo materie prime fresche e di qualità. Con un servizio veloce ed essenziale e prezzi accessibili, la Piadineria è diventata la prima e più grande catena italiana del fast casual food. Ogni anno, la rete di ristoranti cresce di 50 aperture, grazie a una squadra di oltre 2600 persone, pronte a servire oltre 70.000 clienti ogni giorno.

L'apertura di Tigotà e la Piadineria a Turbigo rappresenta una grande opportunità per la comunità locale, che potrà godere di una maggiore varietà di servizi e di prodotti di qualità. Queste nuove realtà commerciale sono in fase di ultimazione nella nuova area commerciale lungo la provinciale che collega Castano Primo verso il ponte di Galliate, poco dopo il semaforo che incrocia verso Nosate.

Non resta che attendere con trepidazione l'apertura di Tigotà e la Piadineria e godere dei vantaggi che queste due nuove realtà porteranno nella nostra amata Turbigo.

