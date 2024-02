Infanzia: frutta tutte le mattine

Da settimana prossima nelle scuole dell’Infanzia di Bareggio e San Martino l’iniziativa della frutta a metà mattina sarà proposta tutti i giorni.

Da settimana prossima nelle scuole dell’Infanzia di Bareggio e San Martino l’iniziativa della frutta a metà mattina sarà proposta tutti i giorni. “Il progetto era stato avviato in via sperimentale a novembre un giorno a settimana, poi esteso a due – spiega l’assessore all’Istruzione Franco Capuano - Bambini e famiglie hanno gradito molto, pertanto in collaborazione con Sodexo, che ringraziamo per la disponibilità e per avere proposto l’iniziativa, si è deciso di coprire tutta la settimana”. “Questo progetto – aggiunge il sindaco Linda Colombo – ha una duplice valenza molto importante. Da un lato abitua i bambini fin da piccoli a mangiare la frutta e ad adottare un corretto stile alimentare. Dall’altro aiuta a ridurre gli sprechi, visto che la frutta a fine pasto spesso non veniva consumata”.

