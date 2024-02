BGPA: uno spazio di dialogo

La lista Busto Garolfo Paese Amico e il suo candidato sindaco Giovanni Rigiroli scaldano i motori in vista delle prossime elezioni. Domenica 25 febbraio alle 10 il gruppo, che ha espresso in questi ultimi dieci anni Susanna Biondi come sindaco per due mandati consecutivi, aprirà "Uno spazio di dialogo".