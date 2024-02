'Suonami': 6 pianoforti in più zone della città

Sei pianoforti verticali posizionati in diversi punti della città e a disposizione di tutti per colorare di musica il paesaggio urbano, indipendentemente dalla preparazione tecnica di chi li vorrà suonare.

Sei pianoforti verticali posizionati in diversi punti della città e a disposizione di tutti per colorare di musica il paesaggio urbano, indipendentemente dalla preparazione tecnica di chi li vorrà suonare. E' l'iniziativa 'Suonami', ideata dall’associazione Cieli Vibranti di Brescia e realizzata in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio di Busto Arsizio. I pianoforti saranno a disposizione da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, dalle 10 alle 19, sotto i portici del centro - in piazza Trento Trieste angolo via Roma, in piazza San Giovanni angolo via Cardinal Tosi, in piazza Santa Maria angolo via Cavallotti, in via Montebello in prossimità di vicolo Borsa - e nei quartieri di Beata Giuliana (via Meda angolo via De Sanctis) e S. Edoardo (via Milazzo angolo viale Alfieri).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!