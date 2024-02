La Quaresima col Vescovo: 'Credo'

Ogni sera, dal 18 febbraio al 27 marzo, verranno trasmessi brevi video, sulla scorta di quanto avviene dal periodo della pandemia in Avvento e Quaresima. La nuova edizione avrà come titolo ‘Credo’: una meditazione spirituale a partire da una delle preghiere cristiane più antiche, il Credo, appunto, nella formulazione del ‘Simbolo degli apostoli’.

In occasione della Quaresima ambrosiana, che inizia domenica 18 febbraio, tornano gli appuntamenti di preghiera quotidiani con cui l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, desidera entrare idealmente nelle case dei fedeli della Diocesi.



Ogni sera, dal 18 febbraio al 27 marzo, verranno trasmessi brevi video, sulla scorta di quanto avviene dal periodo della pandemia in Avvento e Quaresima. La nuova edizione avrà come titolo ‘Credo’: una meditazione spirituale a partire da una delle preghiere cristiane più antiche, il Credo, appunto, nella formulazione del ‘Simbolo degli apostoli’.



A ospitare le preghiere dell’Arcivescovo saranno alcuni dei più suggestivi battisteri di cui la Diocesi è ricca, a richiamare il luogo in cui, fin dai primi secoli del cristianesimo, adulti e bambini entravano ed entrano nella comunità dei credenti attraverso il battesimo: San Giovanni alle Fonti, sotto al Duomo di Milano (il luogo in cui, nella Pasqua del 387, sant’Ambrogio battezzò sant’Agostino), i battisteri medievali di Varese e Oggiono (Lecco), quello contemporaneo nella chiesa degli Angeli Custodi a Milano sono alcuni dei luoghi al momento individuati.



I video verranno trasmessi alle 20.32 di ogni sera di Quaresima sul portale e sul canale YouTube di ChiesadiMilano (dove resteranno naturalmente disponibili anche successivamente), su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e su Radio Marconi.

A spiegare l’iniziativa è lo stesso Arcivescovo in questo video:

