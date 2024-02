Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arena di Verona, arene estive e palasport, i Pooh sono pronti a tornare live a grande richiesta anche nel 2024 con 'Pooh - Amici X Sempre Estate 2024', oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia.

“È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi.”

Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico.

Grande partenza per questo tour che vedrà i Pooh esibirsi nelle location più suggestive del Bel Paese: il via l’11 e 12 giugno alle Terme di Caracalla di Roma mentre il 5 e 6 luglio due serate speciali in Piazza San Marco a Venezia.

