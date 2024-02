Villaggio Olimico: 'palazzinarata' o sostenibile?

Sabato 2 marzo al teatro Principe di Milano, nel corso della Night of Kick and Punch 15, si svolgeranno le semifinali di un torneo per combattenti di kickboxing della categoria dei 70 kg. L’organizzatore Angelo Valente: “I vincitori si affronteranno nella finale prevista per l’8 giugno in una location strepitosa, in un evento che entrerà nella storia della kickboxing italiana. Non perdetevi, quindi, i combattimenti del 2 marzo al leggendario teatro Principe”.