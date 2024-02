Maschere e tanto divertimento e allegria. Tutto pronto per il Carnevale Castanese. Appuntamento, allora, sabato 17 febbraio, nel pomeriggio e alla sera.

Maschere e tanto divertimento e allegria. Tutto pronto per il Carnevale Castanese. Appuntamento, allora, sabato 17 febbraio alle 14 nel piazzale delle scuole di via Giolitti e da qui, in sfilata, si raggiungerà piazza Mazzini. E poi alla sera, la festa continua in oratorio, con la cena.

