Tredici progetti sostenuti

Tredici progetti e uno stanziamento di 426.000 euro sul territorio da parte di Fondazione Comunità Novarese Onlus. I focus? Sostegno alle fragilità, attenzione all’ambiente e sviluppo di nuove reti, spazi e occasioni di comunità.

Tredici progetti per un valore di 426.000 euro. Questi i numeri di Fondazione Comunità Novarese onlus al termine dell’anno; risultato dei Bandi 2023 sostenuti con risorse territoriali di Fondazione Cariplo.

Due progetti approvati sul Bando Tutela e valorizzazione – Patrimonio di comunità che sostiene progetti che prevedano una forte sinergia fra le azioni di tutela e valorizzazione di beni mobili e immobili di rilevante valore storico, artistico e culturale, presenti sul territorio della provincia di Novara e sottoposti a vincolo.

Due i progetti approvati sul Bando Cultura, Benessere, Coesione, Sviluppo che intende sostenere progetti relativi a format culturali (produzioni, stagioni, rassegne, mostre, etc.) connessi ai settori delle arti visive e dello spettacolo, del design, della musica e della moda.

Due progetti sostenuti dal Bando Sviluppo Terzo Settore che si propone di incoraggiare lo studio e l’avvio di processi di rafforzamento organizzativo e di innovazione, tagliati sulle effettive esigenze degli ETS attivi sul territorio.

Tre i progetti approvati sul Bando Assistenza e cura – Farsi Prossimi che vuole contribuire a migliorare la vita delle persone in situazione di fragilità, sostenendo iniziative di utilità sociale che possano incidere su ogni aspetto di un progetto di vita.

Un progetto sul Bando Cooperare – Luoghi di vita che vuole sostenere iniziative volte a favorire il riuso e la riattivazione di spazi fisici e/o verdi generando ricadute positive per le comunità sul piano sociale, culturale, ricreativo e ambientale.

Tre progetti, infine, sono sostenuti dal Bando Climate Chan(ge)ce / Opportunità clima che vuole promuovere iniziative che si propongano di affrontare le cause del cambiamento climatico e contrastarne gli effetti, attraverso azioni orientate in due direzioni: mitigazione e adattamento.

“Il piano erogativo 2023 – spiega il Presidente Fondazione Comunità Novarese onlus, Prof. Davide Maggi – prende forma attraverso un processo di analisi da parte della Fondazione che inizia, in primo luogo, ponendosi in ascolto della comunità; tale processo si sviluppa raccogliendo le segnalazioni di criticità, elaborando le informazioni ricevute e, infine, attivando strumenti sia di tipo erogativo, come i Bandi, sia di raccolta fondi per collaborare al potenziamento di servizi già in essere oppure alla creazione di nuovi servizi. In questo modo, la Fondazione realizza il suo ruolo di intermediario filantropico, ossia contribuire a creare connessioni tra le diverse organizzazioni che operano sul territorio. I tredici progetti che oggi la Fondazione sostiene pubblicamente rispecchiano i temi che la comunità ha espresso come rilevanti in questi ultimi dodici mesi: il sostegno alle fragilità, l’attenzione all’ambiente e lo sviluppo di nuove reti, spazi e occasioni di comunità”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!