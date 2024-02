Sanremo: notte di musica

Ospiti, cantanti, conduttori,... cosa ci attende in questa nuova edizione di Sanremo? Da questa sera tutti sintonizzati su Rai1 per seguire la settimana della musica nazionale.

La musica, lo spettacolo e la sensibilità sociale si confermano lo spartito ideale per l’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino e tra i protagonisti anche quest’anno del Concerto di Natale in Vaticano. Giunto alla 31ma edizione, l’atteso evento benefico è stato promosso sabato 16 dicembre all'Auditorium della Conciliazione di Roma, per poi andare in onda in prima serata televisiva su Canale 5 il 25 dicembre, come sempre nel giorno di Natale.