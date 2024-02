Carnevale in biblioteca

La biblioteca comunale di Magnago propone per venerdì 16 febbraio alle 16 un laboratorio di Carnevale per bambini dai 4 ai 7 anni.

La biblioteca comunale di Magnago propone per venerdì 16 febbraio alle 16 un laboratorio di Carnevale per bambini dai 4 ai 7 anni. La prenotazione è obbligatoria al numero 0331/309196 oppure alla mail biblioteca [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it. Una nuova occasione per far conoscere ai bambini il piacere di leggere.

