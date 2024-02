'Il mio lavoro, mi fa conoscere me stesso e gli altri?'

Il Centro Culturale Don Checchi propone per giovedì 15 febbraio alle 21 una conferenza sul tema del lavoro presso la sala conferenze di via Lambruschini a Magnago.

Il Centro Culturale Don Checchi propone per giovedì 15 febbraio alle 21 una conferenza sul tema del lavoro presso la sala conferenze di via Lambruschini a Magnago. Sarà presente Padre Natale Brescianini, monaco benedettino camaldolese che si occupa di percorsi formativi per migliorare la qualità dei rapporti di lavoro.

