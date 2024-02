I giovani della Lega dall'eurodeputata Tovaglieri

Una delegazione di oltre 80 giovani attivisti della Lega, provenienti da Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, è stata accolta nella sede principale del Parlamento Europeo dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri, rappresentante dei giovani della Lega nelle istituzioni comunitarie.

“Con la nostra presenza a Strasburgo - dichiara Christian Colombo, coordinatore della Lega Giovani Ticino - abbiamo voluto lanciare un chiaro messaggio all’Unione Europea: il tempo dei burocrati arroccati nei palazzi e lontani dalle esigenze dei territori sta per finire. I giovani della Lega contribuiranno infatti a dare una spallata a questa maggioranza ideologica, fautrice di un Green Deal fuori dalla realtà, nemica delle identità, promotrice acritica del pensiero unico, che vuole impedirci di esprimere i nostri valori e di difendere la nostra cultura. Siamo convinti che milioni di italiani sapranno riconoscersi in questa battaglia di libertà, esprimendosi il prossimo 8-9 giugno in favore di un cambiamento radicale dell’agenda europea e per una politica nuova al servizio dei cittadini e delle imprese, che solo una maggioranza di centro-destra potrà garantire. In questi cinque anni di legislatura - conclude Colombo - Isabella Tovaglieri ha rappresentato il nostro spirito ribelle, che non vuole piegarsi ai diktat dell’Europa, e per questo saremo al suo fianco per combattere e vincere questa sfida”.

