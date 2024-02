Arriva 'Cuggiono Smart'

Essere vicini ai cittadini, sempre di più e sempre meglio. Questo è l’obiettivo della digitalizzazione che molti Comuni stanno adottando per fornire servizi rapidi, precisi e a portata di mano per i cittadini.

Essere vicini ai cittadini, sempre di più e sempre meglio. Questo è l’obiettivo della digitalizzazione che molti Comuni stanno adottando per fornire servizi rapidi, precisi e a portata di mano per i cittadini. Anche il Comune di Cuggiono si è adoperato in tal senso: “Da inizio anno è online il nuovo sito del Comune di Cuggiono che è stato realizzato grazie al bando del PNRR vinto nei mesi scorsi - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - Contestualmente al sito è stata creata la nuova app Cuggiono Smart nella quale sarà possibile trovare tutte le informazioni sul Comune, le notizie, le indicazioni per la raccolta differenziata, la possibilità di fare segnalazioni, ecc. Per il sistema operativo IOS è sufficiente effettuare l’aggiornamento; per Android è necessario: 1) eliminare l’app Cuggiono Smart; 2) andare su PlayStore; 3) scaricare CuggionoSmart - Glab. Una volta installata sul proprio telefono è possibile scegliere se entrare usando SPID, CIE oppure senza registrarsi”.

