Il san Biagio di Magenta

Un appuntamento che rimane nella memoria e tradizione della città. Anche questo 3 febbraio Magenta ha ospitato tantissimi visitatori per la festività di San Biagio. Dalle prime luci dell’alba hobbisti, artigiani, commercianti e agricoltori hanno affollato con le loro bancarelle le vie del centro città. Ampio spazio anche per onorare la memoria dei partigiani Magna e Colombini che, esattamente 70 anni fa, vennero uccisi proprio durante la Festa di San Biagio. L’Anpi ha ricordato queste due figure alle lapidi di via Magna e 4 giugno con due momenti di commemorazione. Diversi i momenti religiosi attesi durante la giornata, ed in particolare nella chiesetta dedicata al Santo nella struttura delle Canossiane, dove fino a sera erano esposte le reliquie. Nel pomeriggio, sul sagrato della Basilica di San Martino, è avvenuta la benedizione dei panettoni.

