A Gemonio e Cittiglio si sono svolti i primi due appuntamenti del progetto “Pedala, Pedala in Sicurezza” che la Cycling Sport Promotion, in collaborazione la Polizia Locale e la Polizia Stradale di Varese, propone ai ragazzi delle scuole del territorio: “Per noi è sempre una grande gioia vedere i ragazzi così interessati all’educazione stradale e alle lezioni teoriche di guida della bicicletta – sottolinea il presidente Mario Minervino - Il mondo della scuola è molto sensibile e partecipe. Ringrazio in particolar modo tutto i docenti e i genitori per la loro preziosa disponibilità e partecipazione”.

Protagonisti i piccoli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale “E. Curti” di Gemonio e di Cittiglio. Le lezioni interattive sono state tenute dal sovrintendente della Polizia Stradale di Varese Massimo Berardinello coadiuvato dall'assistente capo coordinatore Gian Luca D'Oronzo. Hanno preso parte le classi quarta e quinta elementare dei due istituti, per un totale di un circa 100 alunni.

Il progetto “Pedala, Pedala in Sicurezza” ha l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sui temi ambientali, sociali, con particolare riguardo alla sicurezza stradale (non solo con dimostrazioni teoriche ma anche con prove di abilità). Lo scopo è favorire l’uso della bicicletta quale mezzo a basso impatto ambientale. Un mezzo che contribuisce ad una maggiore fluidità del traffico urbano e allo stesso tempo promuove i valori dello sport e della salute. Andare in bicicletta, certo, ma in sicurezza e nel rispetto delle regole, attraverso l’attività di prevenzione e formazione nelle scuole.

