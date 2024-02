14 nuovi parchi gioco inclusivi

Cresce il numero dei parchi gioco inclusivi in Lombardia. L'assessorato regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità mette a disposizione ulteriori risorse per finanziare 14 nuove strutture, che verranno realizzate nelle provincie di Monza e Brianza, Pavia, Brescia, Sondrio, Varese, Cremona, Mantova, Como.

Regione Lombardia con l'ultimo finanziamento aveva portato a 7,1 milioni le risorse disponibili per realizzare parchi gioco inclusivi. I Comuni, le Comunità Montane e i Parchi Regionali che avevano partecipato al nostro bando erano stati davvero numerosi - ha spiegato l'assessore Lucchini - per questo avevamo già provveduto ad aumentare lo stanziamento complessivo, ma grazie a economicità residue abbiamo provveduto a stanziare ulteriori 400.000 euro che ci consentono di finanziare altri 14 progetti ammessi ma esclusi dalla graduatoria".

"Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore - vuole favorire l'inclusione. Vogliamo migliorare la qualità di vita e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, offrendo percorsi di attività ludiche e percorsi naturalistici accessibili. I Parchi Inclusivi sono parte di questo obiettivo. Migliorano i processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità motorie. Quindi, migliorano la socializzazione di tutta la nostra comunità".

